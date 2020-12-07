Вспышка птичьего гриппа произошла во Франции

https://static.news.ru/photo/93b28458-3934-11eb-9289-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Минсельхоз Франции сообщил о вспышке птичьего гриппа H5N8 на ферме в департаменте Ланды. Болезнь подхватили шесть тысяч уток.

Национальная справочная лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение вирусом H5N8 скотоводства из 6 тысяч уток в коммуне Бенесс-Маремн (департамент Ланды), где 5 декабря наблюдалась высокая смертность,— цитирует РИА Новости коммюнике министерства.

В середине ноября вирус был обнаружен в зоомагазинах страны. Очаг в департаменте Ланды является первым случаем, который произошёл на птичьей ферме. Вирус активно циркулирует в дикой природе Европы через перелётных птиц. Он не представляет опасности для человека.

Префектура распорядилась уничтожить всех заражённых уток на ферме. Эта мера позволит предотвратить распространение гриппа.

Как писал NEWS.ru, очаг птичьего гриппа обнаружили на юге Украины. Власти страны передали информацию во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) 5 декабря. Известно, что инфекцией заразились десять особей домашней птицы, они скончались.

Ранее два новых очага птичьего гриппа выявили на птицефермах в Южной Корее. Один из очагов инфекции был обнаружен в яйцах птиц в хозяйстве города Йоджу в провинции Кёнгидо, находящегося в 105 километрах от столицы страны.