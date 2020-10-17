Во Франции продолжаются задержания после убийства школьного учителя

https://static.news.ru/photo/b190e4b6-11e2-11eb-87f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luc Nobout/Global Look Press

Полиция Франции проводит операции в отношении десятка человек после убийства учителя террористом и изучает сообщения в Интернете со стороны тех, кто поддерживает действия нападавшего, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

По его словам, всего было открыто 84 расследования в связи с «распространением ненависти в Сети» в отношении тех, кто поддержал убийцу.

Задержания ведутся со вчерашнего дня. Полицейские операции продолжаются в отношении десятка человек, — уточнил он.

Дарманен также отметил необходимость продолжения активной работы по искоренению ненависти в соцсетях.

Они, очевидно, опубликовали фетву против этого преподавателя. Сегодня это преподаватель, завтра — полицейский, послезавтра — журналист, — подчеркнул министр в эфире радио Europe 1.

Как писал NEWS.ru, 18 октября глава правительства Франции Жан Кастекс присоединился к акции в память об обезглавленном учителе. На улицы вышли тысячи людей.

6 октября Абдулах Анзоров напал на учителя истории рядом с учебным заведением в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Он отрезал мужчине голову, а затем опубликовал снимок на своей странице в Facebook. Полицейские застрелили убийцу в соседней коммуне Эраньи. Французская прокуратура заявила, что преступник родился в Москве 12 марта 2002 года.