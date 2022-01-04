Во Франции признались, что давно знали о новом штамме коронавируса

Французские санитарные власти исследуют штамм коронвируса В.1.640 с ноября 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в Национальном агентстве общественного здравоохранения.

Штамм В.1.640 изучается Национальным агентством общественного здравоохранения с ноября 2021 года. Он классифицируется пока как «исследуемый вариант коронавируса», — заявил представитель пресс-службы.

Также в агентстве сообщили, что во Франции в настоящее время циркулирует "целый ряд вариантов коронавируса и регулярно появляются новые, имеющие мутации.

Телеканал BFM, в свою очередь, заявил, что в настоящее время собрано мало данных о свойствах В.1.640 в связи с малым числом выявленных случаев заражения данным вариантом.

Накануне стало известно о том, что во французском Марселе был выявлен новый штамм коронавируса. Человек, у которого его обнаружили, недавно вернулся во Францию из Камеруна. По некоторым данным, заражению подверглись 12 человек.

В ВОЗ также сообщили, что следят за указанным вариантом коронавируса с ноября. При этом в организации не располагают данными, насколько штамм опасен.