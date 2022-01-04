Во Франции признались, что давно знали о новом штамме коронавируса
Агентство здравоохранения Франции: штамм коронавируса В.1.640 исследуют в стране с ноября
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:39, 05 января 2022
Фото: pixabay.com
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Французские санитарные власти исследуют штамм коронвируса В.1.640 с ноября 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в Национальном агентстве общественного здравоохранения.
Штамм В.1.640 изучается Национальным агентством общественного здравоохранения с ноября 2021 года. Он классифицируется пока как «исследуемый вариант коронавируса», — заявил представитель пресс-службы.
Также в агентстве сообщили, что во Франции в настоящее время циркулирует "целый ряд вариантов коронавируса и регулярно появляются новые, имеющие мутации.
Телеканал BFM, в свою очередь, заявил, что в настоящее время собрано мало данных о свойствах В.1.640 в связи с малым числом выявленных случаев заражения данным вариантом.
Накануне стало известно о том, что во французском Марселе был выявлен новый штамм коронавируса. Человек, у которого его обнаружили, недавно вернулся во Францию из Камеруна. По некоторым данным, заражению подверглись 12 человек.
В ВОЗ также сообщили, что следят за указанным вариантом коронавируса с ноября. При этом в организации не располагают данными, насколько штамм опасен.