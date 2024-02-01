Во Франции пришли в бешенство из-за идеи изъять деньги граждан для Украины Политик Филиппо посчитал безумной идею изъятия денег граждан для Украины

Предложение использовать сбережения граждан Франции для финансовой помощи Украины является безумным, написал в своем аккаунте Twitter (X) политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Таким образом он прокомментировал статью в газете Le Monde, где одним из способов продолжения поддержки Киева назывался именно этот вариант. По словам политика, это бы означало, что французы спонсируют самого президента Украины Владимира Зеленского.

В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины <...> Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов <...> Довольно! Мир, как можно скорее! — написал Филиппо.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация начала осознавать последствия прекращения поставок вооружений Киеву. По его словам, из-за этого европейцам все тяжелее выполнять свои обязательства. Он также добавил, что перспективы отказа от предоставления Украине значительной военной и финансовой помощи могут отразиться на репутации США в мировом сообществе.