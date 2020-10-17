Во Франции полиция задержала имама по делу об убийстве учителя

https://static.news.ru/photo/453e5bd0-109e-11eb-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Pestellini via www.imag/Global Look Press

Полиция Франции в рамках расследования убийства учителя истории задержала имама мечети коммуны Пантен в пригороде Сен-Сен-Дени. Он стал десятым арестованным по этому делу.

Об этом сообщает телеканал LCI.

16 октября злоумышленник напал на учителя истории рядом с учебным заведением в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Он отрезал мужчине голову, а затем опубликовал снимок на своей странице в Facebook. Полицейские застрелили убийцу в соседней коммуне Эраньи.

Прокуратура Франции заявила, что преступник родился в Москве 12 марта 2002 года. Журналисты издания Figaro выяснили, что полгода назад злоумышленник получил в стране десятилетний вид на жительство. Позже в СМИ появились данные убийцы — Абдулах Анзоров.

В посольстве РФ заявили, что Абдулах Анзоров не имеет отношения к России. Он был принят Францией в 2008 году, тогда ему было примерно шесть лет. Семья проживала в стране на основании долгосрочного вида на жительство. Абдулах получил личный вид на жительство в 2020 году, когда стал совершеннолетним. С этого момента он и его семья утратили российское гражданство, сообщил руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов. Об этом писал NEWS.ru.