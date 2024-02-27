Во Франции назвали безумной идею Макрона отправить войска ЕС на Украину Политик Меланшон: идея Макрона отправить войска ЕС на Украину является безумием

Фото: Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Слова президента Франции Эманнуэля Макрона о готовности Евросоюза отправить войска на Украину являются безумием, написал основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон на своей странице в Twitter (X). По его словам, это может привести к эскалации и прямому вовлечению Парижа в конфликт. Он раскритиковал поступок французского лидера, назвав его безответственным.

Отправка войск на Украину сделает нас воюющей стороной. Война с Россией была бы безумием. Эта воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы уже является безответственным поступком, — написал он.

Он призвал французский парламент блокировать эту инициативу. По его словам, конфликт на Украине требует мирных переговоров и соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее Макрон заявил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Но, по его словам, с течением времени ничего нельзя исключать. При этом он указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия.

Коалиция Макрона станет девятой по счету и займется поставками на Украину ракет и бомб средней и большой дальности. Французский президент напомнил, что уже создано восемь коалиций, каждая из которых была посвящена отправке Киеву отдельных видов боеприпасов. До этого Макрон на открытии парижской конференции в поддержку Украины сказал, что Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.