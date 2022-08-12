Власти Запорожской области узнали, кто стрелял по АЭС Член Запорожской администрации Рогов: 44-й артиллерийская бригада ВСУ обстреливала АЭС

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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

Запорожская АЭС 11 августа подверглась обстрелу 44-й артиллерийской бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, прицельный огонь велся из 152-миллиметровых орудий.

Уже определены, кто четко стрелял и попадал по Запорожской АЭС. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики президента Украины Владимира Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС, — сказал Рогов.

По сообщениям Минобороны РФ, ВСУ ведут обстрелы Запорожской атомной станции с 7 августа. Власти региона уже разработали меры безопасности, включающие, в частности, эвакуацию жителей ближайших районов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от Гутерриша разъяснений сути этого предложения.

Зеленский же отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.