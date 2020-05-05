Власти Украины планируют продлить карантин после 22 мая

https://static.news.ru/photo/748e8528-8ea2-11ea-b168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look press

Карантин, введённый на Украине в связи с распространением коронавируса, скорее всего, будет продлён после 22 мая. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что решение будет приниматься на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом премьер отметил, что возможны дальнейшие послабления ограничительных мер, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью в стране, сообщает «Украинское радио».

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, за минувшие сутки заразились коронавирусом 366 человек, скончались 13 и выздоровели 256. В общей сложности число случаев заражения в стране превышает 12,6 тысячи. Жертвами инфекции стали 316 украинцев.

Ранее NEWS.ru писал, что карантинный режим на Украине будет действовать до 22 мая. При этом с 11 мая запланировано возобновление работы летних площадок кафе и ресторанов, салонов красоты, парков и скверов.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели свыше 1,1 млн.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет около 18 тысяч человек, умерли — 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались 764.