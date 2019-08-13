https://static.news.ru/photo/f39af8c8-bdc0-11e9-ad6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский дипломат объявлен персоной нон грата на Украине за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, и покинул территорию страны.

В Службе безопасности Украины (СБУ) дипломата назвали сотрудником российской разведки, который якобы работал под прикрытием генконсульства РФ во Львове. В ведомстве утверждают, что он контактировал с местным жителем, завербованным спецслужбами России в 2014 году. Тот собирал и передавал информацию об украинских политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, иностранных военных инструкторах и другие сведения.

Шпионивший в пользу РФ житель Львова разоблачён и ему предъявлены обвинения в государственной измене. Материалы дела направлены в суд, сообщается на сайте СБУ.

Ранее News.ru писал, что сотрудники СБУ арестовали в Черкасской области россиянина по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме, а также ведении разведки на прилегающих территориях. В ведомстве заявили, что при обыске у мужчины были найдены компоненты для взрывчатки и детонатор.