https://static.news.ru/photo/3414eac8-49dd-11ea-802f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России в Чехии/facebook.com

Власти Праги решили назвать площадь в шестом районе города, где расположено здание посольства России в Чехии, именем Бориса Немцова.

Мэр города Зденек Гржиб заявил, что голосование на эту тему пройдёт 24 февраля.

Мы хотим провести торжественную церемонию открытия в годовщину убийства Бориса Немцова, — заявил Гржиб.

Как сообщает Aktualne, церемония переименования площади должна пройти 27 февраля, в день пятой годовщины убийства политика. Сейчас площадь носит название «Под каштанами».

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Исполнители преступления братья Анзор и Шадид Губашев, а также Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Заказчики преступления не найдены.

Дочь Немцова Жанна уволилась из русской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle. По её словам, на канале отсутствуют дальнейшие перспективы карьерного роста.

Ранее NEWS.ru писал, что группа оппозиционеров, среди которых основатель ФБК Алексей Навальный и музыкант Андрей Макаревич написали мэру Москвы открытое письмо. Они просят не препятствовать проведению марша памяти Бориса Немцова 29 февраля.