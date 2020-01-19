https://static.news.ru/photo/ebbaf434-3ab9-11ea-aa57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Жанна Немцова/facebook.com

Дочь политика Бориса Немцова Жанна рассказала, что увольняется из русской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle.

Об этом Немцова сообщила на свой странице в Facebook.

Причиной увольнения, по словам девушки, стало отсутствие на телеканале дальнейших перспектив. Сюда она пришла работать пять лет назад сначала простым репортёром, затем стала ведущей «DW Новости». Со временем Жанна начала вести авторскую программу «Немцова. интервью», участниками которой становились многие известные мировые политики и общественные деятели, пишет StarHit.

Жанна Немцова покинула Россию в 2015 году, когда после убийства отца ей начали поступать угрозы. Некоторое время она не объявляла своего местонахождения, а затем призналась, что нашла работу в Германии.

Как писал NEWS.ru, в декабре мемориал Бориса Немцова вернули на место его гибели на обновлённый Большой Москворецкий мост в Москве.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Исполнителем убийства признали Заура Дадаева. Заказчики и организаторы убийства так и не были найдены.