https://static.news.ru/photo/57e50a20-475b-11ea-98f4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа оппозиционеров направила мэру Москвы открытое письмо, в котором они просят Сергея Собянина не препятствовать проведению марша памяти Бориса Немцова 29 февраля. Под ним подписались основатель ФБК Алексей Навальный, глава «Яблока» Николай Рыбаков, глава ПАРНАС Михаил Касьянов, глава «Мемориала» Александр Черкасов, музыкант Андрей Макаревич и другие.

Мы рассчитываем, что структуры правительства Москвы, находящиеся в Вашем подчинении, не станут чинить препятствий организаторам «Марша Бориса Немцова», а напротив — согласуют его проведение в центре Москвы и окажут содействие заявителям, — цитирует «Интерфакс» текст письма.

Оппозиционеры уточнили, что официальное уведомление о проведении марша подадут за две недели в соответствии с законом. Они предупредили, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. На «мирном мероприятии» они намерены выразить своё отношение к последним инициативам руководства страны.

Как писал NEWS.ru, незарегистрированная Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга против конституционной реформы 1 февраля в столице. Пресс-секретарь члена партии Михаила Светова Александр Гуд сообщил, что активистами партии было подано большое количество заявок и митинг был согласован практически сразу, однако потом они пришли к выводу, что тема не настолько горячая и большой митинг им не собрать. Теперь митинг против «узурпации власти» и изменений в Конституции анонсирован на 29 февраля. Он пройдёт совместно с маршем памяти Бориса Немцова.