Власти Польши назвали альтернативу репарациям от Германии Туск: Польша удовлетворится военным сотрудничеством с ФРГ вместо репараций

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Дональд Туск

Польша готова на военное сотрудничество с Германией вместо выплаты репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве. По его словам, которые приводит издание Onet, позиция Берлина в любом случае не изменит трагических потерь Польши.

Если мы сегодня услышим, что Германия готова принять решения по компенсациям живым жертвам войны, что Германия готова к безопасности континента, то это шаги в правильном направлении, — заявил он.

Ранее власти Польши много раз высказывали требования к Германии по репарациям. Берлину был озвучен счет на $1,3 трлн.

В феврале глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что все репарации были присвоены Советским Союзом и правившая в Польше в последние восемь лет партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать выплат не от ФРГ, а от России.

В ответ на это первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что польских политиков, требующих репарации от России, необходимо отправить изучать историю. Она объяснила, что западные политики стремятся показать историю не такой, какой она была на самом деле.