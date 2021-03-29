Власти Ниццы сделали предварительный заказ на «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5e21761e-912c-11eb-9910-96000091f725_660.jpg Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Власти Ниццы сделали предварительный заказ на поставку российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом в разговоре с журналистами сообщил мэр города Кристиан Эстрози.

На вопрос сотрудника СМИ, действительно ли был сделан предварительный заказ на сыворотку из РФ, французский политик ответил, что «да, можно сказать, что так». По словам Эстрози, «Спутник V» в июне пройдёт апробацию Европейского агентства лекарственных средств.

Эта вакцина уже используется в десятках стран, — сказал мэр Ниццы в эфире телеканала BFM.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. Препарат «Спутник V» уже одобрили в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность сыворотки превышает 91%. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что Россия способна обеспечить весь мир вакциной «Спутник V».

Как ранее передавал NEWS.ru, в Китае будет произведено более 60 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом договорились представители Российского фонда прямых инвестиций и китайской компании Shenzhen Yuanxing Gene-tech. Сообщение, содержащее соответствующие данные, было обнародовано в понедельник, 29 марта.