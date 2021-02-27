Власти Италии ужесточили ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/8cc779e6-7994-11eb-a4d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса ужесточил действующие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В подписанном чиновником документе речь идёт о северных регионах страны: Ломбардии и Пьемонте, в частности, о городах Милан и Турин.

Оба субъекта с 1 марта в классификации зон риска получат «оранжевый» статус. Такое же обозначение присвоят расположенной в центре государства области Марке. Вместе с тем Молизе и Базиликату, находящихся, соответственно, в центре и на юге, начнут обозначать как «красные» зоны, передаёт портал Ansa.

Журналисты добавляют, что действуют такие меры, как закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение жителей, включая запрет на выезд из городов. В «красных» регионах школы переведут на онлайн-обучение. Причиной более жёстких ограничений стало увеличение количества случаев заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции. Кроме того, на фоне распоряжения ведомства в центрах крупных городов наблюдаются массовые скопления людей.

По информации Университета Джонса Хопкинса, за всё время распространения недуга в Италии заразились 2 907 825 человек. Из них умерли 97 507. ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Коронавирусная инфекция в течение ближайших двух лет может стать сезонным заболеванием. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам эксперта, не стоит также исключать роста заболеваемости весной. Это характерно для сезонных респираторных заболеваний. Коронавирус, отмечает эксперт, лучше всего распространяется при высокой влажности и температуре, которая соответствует переходному времени года, писал NEWS.ru.