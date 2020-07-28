Власти Италии могут продлить режим ЧС до октября из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/1df45d64-d0f1-11ea-aebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с предложением о продлении режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Такое заявление он сделал перед сенатом страны.

Он объяснил, что, по данным созданного при правительстве Научно-технического комитета, COVID-10 продолжает циркулировать на территории государства. Кроме того, беспокойство вызывает ситуация в соседних странах.

Сегодня утром на заседании Совета министров мы заслушали информацию по данной теме, но не принимали никакого решения. После изучения всех указаний и мнений выявилось понимание того, что необходимо ограничить временное продление (режима ЧС. — NEWS.ru) до октября, — подчеркнул он.

Политик отметил, что не хочет «драматизировать ситуацию или подпитывать неоправданные страхи среди населения». Однако без продления режима ЧС многие распоряжения правительства утратят силу, а без них сдержать коронавирус невозможно.

Он напомнил, что такое решение не должно быть согласовано с парламентом. Несмотря на это, Конте уверен, что ответственность следует разделить с законодательным органом.

Моё присутствие здесь показывает максимальную готовность правительства разговаривать с парламентом и принимать во внимание указания его палат по вопросу о продлении, — добавил он.

Во время режима ЧС решения, связанные с борьбой с COVID-19, не требуется утверждать в парламенте. Он был введён в стране на полгода 31 января, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил в республике чрезвычайное положение и закрыл границы в связи с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией человека, вернувшегося из Южной Кореи.