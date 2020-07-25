КНДР объявила режим ЧС из-за первого случая заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5cde0854-cf11-11ea-bcd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил в республике чрезвычайное положение и закрыл границы в связи с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией человека, вернувшегося из Южной Кореи.

В случае подтверждения диагноза это будет первый официально признанный случай инфицирования в стране.

В связи с этим Ким Чен Ын созвал экстренное заседание Политбюро, на котором назвал ситуацию «критической».

Согласно официальным данным, в КНДР до сих пор не было инфицированных коронавирусом. Для предотвращения распространения заболевания власти страны с начала января закрыли границы и ввели общенациональный карантин.

Ранее СМИ Северной Кореи сообщили о первом официальном случае подозрения на инфицирование коронавирусом. Анализы пациента показали неопределённый результат, писал NEWS.ru.