Власти Италии хотят снова запустить промышленность

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал об ограничениях, связанных с коронавирусом. По его словам, власти нацелены на возобновление промышленности.
Он отметил, что большую часть запретов хотят снять 4 мая,
Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности, — подчеркнул он.
Отдельно рассматриваются стратегические предприятия: в первую очередь работающие на экспорт. Им могут разрешить начать работу со следующей недели.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии анонсировали поэтапное восстановление туристической отрасли. Уже с мая начнётся продажа путёвок, причём отдыхающим
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен