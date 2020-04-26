Власти Италии хотят снова запустить промышленность

https://static.news.ru/photo/5b4c2b3c-87be-11ea-904d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessandro La Rocca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал об ограничениях, связанных с коронавирусом. По его словам, власти нацелены на возобновление промышленности.

Он отметил, что большую часть запретов хотят снять 4 мая, передаёт La Repubblica.

Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности, — подчеркнул он.

Отдельно рассматриваются стратегические предприятия: в первую очередь работающие на экспорт. Им могут разрешить начать работу со следующей недели.