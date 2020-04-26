Европа

Власти Италии хотят снова запустить промышленность

16:00, 26 апреля 2020
Фото: Alessandro La Rocca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал об ограничениях, связанных с коронавирусом. По его словам, власти нацелены на возобновление промышленности.

Он отметил, что большую часть запретов хотят снять 4 мая, передаёт La Repubblica.

Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности, — подчеркнул он.

Отдельно рассматриваются стратегические предприятия: в первую очередь работающие на экспорт. Им могут разрешить начать работу со следующей недели.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии анонсировали поэтапное восстановление туристической отрасли. Уже с мая начнётся продажа путёвок, причём отдыхающим возместят часть затрат на перелёт и проживание. Однако это будет лишь внутренний туризм. Для граждан других государств Италия останется закрытой до конца года.

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