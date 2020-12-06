Власти Ирландии сократят срок карантина отдельным туристам

https://static.news.ru/photo/bccbfd04-3792-11eb-bd5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Ирландии намерены сократить срок карантина с 14 до 5 дней тем туристам, которые при въезде предоставят справку об отрицательном анализе на COVID-19.

Помимо справки, туристам для быстрого выхода из карантина придётся заполнить анкету, ответив на вопросы о состоянии здоровья, сообщает Travel and Leisure.

В настоящее время для всех въезжающих в страну установлен стандартный двухнедельный карантин. Власти Ирландии ввели ограничения для баров и ресторанов, перевели на дистанционный формат большую часть работников различных организаций, а также ограничили передвижение граждан расстоянием до пяти километров от дома.

С начала пандемии в Ирландии заболели более 73 тысяч человек. Количество случаев заражений в стране резко выросло во второй половине октября. Жертвами инфекции стали 2,1 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Таиланда планируют в ближайшие годы отказаться от «массового туризма». С 2021 года и в течение нескольких последующих лет количество туристов будет ограничено до 8 млн. Планируется повысить безопасность отдыхающих, улучшить гигиену и экологическую устойчивость, а также сосредоточиться на доходах от туризма.