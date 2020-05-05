Власти Германии определили условия ослабления карантина

Руководитель ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун в ходе видеоконференции с главами канцелярий руководителей регионов страны объявил условия ослабления введённых из-за коронавируса ограничительных мер.
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Если статистика вырастет выше установленных пределов, в регионе вернутся к прежним мерам: закрытию магазинов (кроме продуктовых), школ, парикмахерских и других учреждений.
Ранее, как писал NEWS.ru, представитель МВД ФРГ Стив Альтер заявил, что контрольный режим на границах Германии продлили до 15 мая в связи с ситуацией с коронавирусом. По его словам, соответствующее письмо в Еврокомиссию направлено сразу же после принятия решения.
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