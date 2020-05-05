Власти Германии определили условия ослабления карантина

https://static.news.ru/photo/7728dc7a-8ec5-11ea-87af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabine Gudath/www.imago-images.de/Global Look Press

Руководитель ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун в ходе видеоконференции с главами канцелярий руководителей регионов страны объявил условия ослабления введённых из-за коронавируса ограничительных мер.

Об этом сообщил Bild со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, политик заявил, что для снятия карантина число новых случаев заражения не должно превышать 35 на 100 тысяч жителей. Это условие не касается ситуаций, в которых резкий рост заболеваемости спровоцирован вспышкой в одном месте, таком как дом престарелых.

Если статистика вырастет выше установленных пределов, в регионе вернутся к прежним мерам: закрытию магазинов (кроме продуктовых), школ, парикмахерских и других учреждений.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель МВД ФРГ Стив Альтер заявил, что контрольный режим на границах Германии продлили до 15 мая в связи с ситуацией с коронавирусом. По его словам, соответствующее письмо в Еврокомиссию направлено сразу же после принятия решения.