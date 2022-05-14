Власти ФРГ призвали экономить энергию, чтобы пережить зиму без газа из РФ Вице-канцлер ФРГ Хабек: при сильной экономии Германия сможет пережить зиму без газа из РФ

Фото Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Германия сможет пережить будущую зиму без поставок российского газа при условии значительной экономии энергии и заполненности хранилищ. Об этом в интервью Wirtschafts Woche заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Если у нас будут полные хранилища к концу года, если два из четырёх арендованных нами плавучих танкеров с СПГ будут подключены к сети и если мы будем значительно экономить энергию, то в случае прекращения поставок российского газа мы сможем в достаточной степени пережить зиму, — сообщил вице-канцлер.

Он пояснил, что в настоящее время два из четырёх судов с сжиженным природным газом, поставляемых для ФРГ, заменяют чуть менее четверти российского топлива. При этом министр предупредил о возможных экономических рисках прекращения российских поставок.

Даже при упомянутых условиях цены на газ, безусловно, будут очень высокими, а хранилища будут пустыми в конце зимы, — предположил Хабек.

Ранее вице-канцлер заявил, что газовое эмбарго в отношении России пока невозможно реализовать. По его словам, не созданы условия, при которых страна может пережить зиму, если российские поставки прекратятся, поскольку газовые хранилища заполнены на 40%.