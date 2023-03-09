Власти Франции не пошли на уступки протестующим по пенсионной реформе Сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста

Фото: IMAGO/Mylene Deroche/Global Look Press

Париж, общенациональный протест против плана пенсионной реформы

Власти Франции, несмотря на забастовки и массовые акции протеста в стране, решили повысить пенсионный возраст, передает РИА Новости. Возраст выхода на пенсию во Франции подняли с 62 до 64 лет.

Сенат Франции, несмотря на забастовки и массовые акции протеста в стране, проголосовал за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, — указано в сообщении.

19 февраля стало известно, что рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкого показателя за последние три года. По последним опросам, доля французов, одобряющих действия главы государства, упала до 32%. Главным поводом для недовольства в стране послужила проводимая Макроном пенсионная реформа.

11 февраля сообщалось, что массовая акция протеста против пенсионной реформы в Париже переросла в беспорядки, радикалы начали громить витрины и поджигать мусорные баки, в результате пришлось вмешаться полиции. На четвертую общенациональную демонстрацию против повышения пенсионного возраста в столице Франции вышли до 100 тысяч человек. Протестующие несут транспаранты профсоюзов, организовавших шествие, скандируя «Будем бороться за пенсию в 60!».