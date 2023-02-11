Протестующие в Париже начали громить витрины

Фото: Арина Лебедева/ТАСС

Париж. Автомобиль, подожженный участниками акции протеста против пенсионной реформы

Массовая акция протеста против пенсионной реформы в Париже переросла в беспорядки, радикалы начали громить витрины и поджигать мусорные баки, в результате пришлось вмешаться полиции, сообщает РИА Новости. На четвертую общенациональную демонстрацию против повышения пенсионного возраста в столице Франции вышли до 100 тысяч человек. Протестующие несут транспаранты профсоюзов, организовавших шествие, скандируя «Будем бороться за пенсию в 60!».

Участники акции начали свое шествие от площади Республики и планируют завершить демонстрацию ближе к вечеру на площади Нации. На плакатах протестующих можно прочитать надписи «Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай!» и «Пленники работы не доживут до старости».

Французские профсоюзы решили организовать акцию в выходной день, чтобы привлечь как можно больше участников. Всего в стране проходит более 200 манифестаций. Акции с утра начались во всех крупных городах. В Тулузе протестовать вышли свыше 100 тысяч человек, согласно данным профсоюзов.

В прошлый раз французы бастовали против пенсионной реформы 7 февраля, по данным МВД, по всей стране в акции приняли участие порядка 757 тысяч человек. Во второй общенациональной забастовке 31 января, согласно подсчетам профсоюза CGT, приняли участие 2,8 млн человек, в том числе 87 тысяч в Париже. В ряде городов прошли столкновения с полицией, стражи порядка применяли слезоточивый газ.