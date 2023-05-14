Власти Днепропетровской области сообщили об обстреле инфраструктуры Глава Днепропетровской ОГА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры из-за обстрелов

Фото: hyevuy_dnepr/t.me

Глава Днепропетровской областной госадминистрации Сергей Лысак сообщил в Telegram, что в результате обстрелов повреждены объект инфраструктуры и местное транспортное предприятие. Что конкретно попало под огонь, он не уточнил. В результате атаки никто не пострадал, добавил он. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

Обстреляли Покровскую общину Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии. Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Люди целые. Это главное. Всем тихого дня. Держимся! — написал Лысак.

В свою очередь глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Telegram сообщил, что в результате обстрелов был поврежден объект критической инфраструктуры в городе Очакове. Никто также не пострадал.

В ночь на 14 мая сообщалось, что в Тернопольской и Львовской областях слышны взрывы. Воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, включая данные регионы. Под утро глава администрации Тернопольской области Владимир Труш рассказал, что в регионе вновь слышны взрывы. Он порекомендовал местным жителям оставаться в укрытиях, не публиковать фото и видео взрывов.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские войска провели массированную атаку по западным областям Украины. В ударе использовалась стратегическая авиация, а также были запущены крылатые ракеты «Калибр» с кораблей российского Военно-морского флота. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.