Власти Черновицкой области на Украине запретили гражданам покидать дома

Пресс-служба администрации Черновицкой области Украины сообщила о нововведении. Власти запретили гражданам покидать дома из-за распространения пандемии коронавируса.
С 13:00 субботы, 4 апреля, до 06:00 понедельника, 6 апреля, в Черновицкой области введён режим максимального ограничения любого перемещения людей. В субботу просим всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания в расчёте на двое суток, — отметили в администрации.
На сегодняшний день Черновицкая область лидирует по темпам распространения коронавируса в Украине. Минздрав отмечает, что в регионе выявлено 206 случаев заражения. От коронавируса скончался один человек.
NEWS.ru информировал ранее, что на Украине число заразившихся перешагнуло отметку в одну тысячу человек.
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