Власти Черновицкой области на Украине запретили гражданам покидать дома

https://static.news.ru/photo/c0820f88-769a-11ea-9339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба администрации Черновицкой области Украины сообщила о нововведении. Власти запретили гражданам покидать дома из-за распространения пандемии коронавируса.

С 13:00 субботы, 4 апреля, до 06:00 понедельника, 6 апреля, в Черновицкой области введён режим максимального ограничения любого перемещения людей. В субботу просим всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания в расчёте на двое суток, — отметили в администрации.

На сегодняшний день Черновицкая область лидирует по темпам распространения коронавируса в Украине. Минздрав отмечает, что в регионе выявлено 206 случаев заражения. От коронавируса скончался один человек.

NEWS.ru информировал ранее, что на Украине число заразившихся перешагнуло отметку в одну тысячу человек.