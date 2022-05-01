Власти Чехии заявили о рекордном резерве газа в хранилищах

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём запасов газа в хранилищах Чехии составляет 1 млрд куб. м, они заполнены на 30%, заявил министр промышленности и торговли страны Юзеф Сикела в эфире чешского телевидения. Он назвал это рекордным показателем на начало мая. По его словам, к концу мая газохранилища должны быть заполнены более чем на 50%.

Чехия накопила в своих [подземных] газохранилищах более 1 млрд куб. м природного газа. Они наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая, — сказал он.

Сикела отметил, что власти Чехии стремятся к тому, чтобы газохранилища страны были заполнены как минимум на 80% к началу отопительного сезона — это около 2,8 млрд куб. м газа.

По информации Bloomberg, более 90% газа Чехия получает из России. При этом власти республики отказались оплачивать российский газ по новой схеме расчёта — через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли.

Премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что страна не собирается поддаваться шантажу России, также он назвал предложенную Москвой схему оплаты газа нарушением западных санкций.