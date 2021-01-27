Власти Чехии обсуждают возможность закупки вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/d7129154-6092-11eb-bebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

В Чехии в связи со снижением поставок западных вакцин против COVID-19 серьёзно обсуждается возможность закупки российского препарата «Спутник V», заявил советник премьера по здравоохранению Роман Примула.

Сейчас притормозился процесс вакцинации, необходимо как можно скорее найти выход из этого. Если нам не удастся получить вакцины, зарегистрированные в Европе, что маловероятно, то остаётся искать вакцины вне Европы, — отметил Примула, слова которого приводит газета Právo.

Он также добавил, что не поддерживает сомнения по поводу безопасности российской вакцины.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН намерен подать документы во Всемирную организацию здравоохранения для прохождения преквалификации, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, все необходимые документы для регистрации препарата в России уже были направлены в Минздрав и теперь ожидается официальный ответ.