Вильнюс отозвал из Белоруссии пятерых сотрудников посольства

https://static.news.ru/photo/b0ea9ff8-0a43-11eb-842b-fa163e074e61_660.jpg Вильнюс Фото: pixabay.com

Власти Литвы отозвали пятерых дипломатов из посольства в Белоруссии. Об этом заявила представитель главы МИД республики Раса Якилайтене.

Оценив обстоятельства и риски, мы решили отозвать пятерых дипломатов и надеемся, что этого будет достаточно для сохранения возможности диалога, — цитирует её ТАСС.

Якилайтене добавила, что Литва примет встречные меры, если белорусская сторона «не откажется от дальнейшей эскалации».

В начале октября Белоруссия отозвала своих послов из Литвы и Польши. Минск предложил Вильнюсу и Варшаве сделать то же самое, а также сократить число своих дипломатов до 14 и 18 соответственно. Несколько дней спустя Литва отозвала своего посла в Белоруссии для консультаций.

Как писал NEWS.ru, в знак солидарности с Вильнюсом и Варшавой своего посла отозвала из Белоруссии Румыния. Аналогичным образом чуть ранее поступили Чехия, Латвия и Эстония.