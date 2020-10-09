Вильнюс отозвал из Белоруссии пятерых сотрудников посольства

Власти Литвы отозвали пятерых дипломатов из посольства в Белоруссии. Об этом заявила представитель главы МИД республики Раса Якилайтене.
Оценив обстоятельства и риски, мы решили отозвать пятерых дипломатов и надеемся, что этого будет достаточно для сохранения возможности диалога, — цитирует её ТАСС.
Якилайтене добавила, что Литва примет встречные меры, если белорусская сторона «не откажется от дальнейшей эскалации».
В начале октября Белоруссия отозвала своих послов из Литвы и Польши. Минск предложил Вильнюсу и Варшаве сделать то же самое, а также сократить число своих дипломатов до 14 и 18 соответственно. Несколько дней спустя Литва отозвала своего посла в Белоруссии для консультаций.
Как писал NEWS.ru, в знак солидарности с Вильнюсом и Варшавой своего посла отозвала из Белоруссии Румыния. Аналогичным образом чуть ранее поступили Чехия, Латвия и Эстония.