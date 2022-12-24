Германия может превратиться в неблагополучное государство-банкрота из-за ряда настигнувших проблем, считает вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики. В интервью Bild am Sonntag он подчеркнул, что позиция ФРГ на мировой арене ослабнет ввиду неспособности решить ситуацию с энергокризисом и по причине других проблем.
Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам хоть и не грозит государственный социализм, но государственное банкротство, — сказал политик.
По его словам, отказ Германии от российских энергоресурсов из-за «нежелания или невозможности» Берлина их получать стал следствием выделения €100 млрд из бюджета государства, что нанесет ущерб другим отраслям, куда эти средства могли быть вложены.
Кубики подчеркнул, что эти деньги «нельзя напечатать или покрыть за счет налогоплательщика».
У многих людей сложилось впечатление, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству. Инфраструктура, администрация, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну — мы должны принимать контрмеры сейчас, иначе дела пойдут совсем плохо, — пояснил он.
Ранее газета Die Welt сообщала, что немецкие предприниматели и экономисты предупредили, что в условиях захлестнувшего ФРГ энергетического кризиса бизнес-модель страны испытывает огромные трудности. Отмечалось, что многие компании рассматривают варианты переноса своих предприятий и производственных мощностей в другие государства из-за высоких цен на энергоресурсы.