Вице-спикер бундестага предрек Германии государственное банкротство Вице-спикер бундестага Кубики: ФРГ может превратиться в государство-банкрота

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вольфганг Кубики

Германия может превратиться в неблагополучное государство-банкрота из-за ряда настигнувших проблем, считает вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики. В интервью Bild am Sonntag он подчеркнул, что позиция ФРГ на мировой арене ослабнет ввиду неспособности решить ситуацию с энергокризисом и по причине других проблем.

Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам хоть и не грозит государственный социализм, но государственное банкротство, — сказал политик.

По его словам, отказ Германии от российских энергоресурсов из-за «нежелания или невозможности» Берлина их получать стал следствием выделения €100 млрд из бюджета государства, что нанесет ущерб другим отраслям, куда эти средства могли быть вложены.

Кубики подчеркнул, что эти деньги «нельзя напечатать или покрыть за счет налогоплательщика».

У многих людей сложилось впечатление, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству. Инфраструктура, администрация, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну — мы должны принимать контрмеры сейчас, иначе дела пойдут совсем плохо, — пояснил он.

Ранее газета Die Welt сообщала, что немецкие предприниматели и экономисты предупредили, что в условиях захлестнувшего ФРГ энергетического кризиса бизнес-модель страны испытывает огромные трудности. Отмечалось, что многие компании рассматривают варианты переноса своих предприятий и производственных мощностей в другие государства из-за высоких цен на энергоресурсы.