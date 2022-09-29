ВГА: украинские военные обстреляли газопровод под Херсоном

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Украинские военные атаковали газопровод в Херсонской области, в результате чего жители Новой Каховки и Каховского района остались без газа, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона. Отмечается, что подача газа потребителям уже прекращена.

После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе населенного пункта Брылевка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. <…> Газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района, — говорится в сообщении ВГА.

Ранее глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау заявил, что большая часть газа вытекла из поврежденных газопроводов «Северный поток» после диверсии. Трубопроводы могут полностью опустеть к концу недели.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.

Срочное заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет 30 сентября в 22:00 мск, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее о желании созвать заседание Совбеза сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.