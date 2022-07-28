Ветеран заявил о значимости освобождения Углегорской ТЭС от ВСУ Ветеран Дандыкин заявил о значимости освобождения Углегорской ТЭС от ВСУ

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащий на территории Углегорской ТЭС, поврежденной в результате обстрелов

Полное освобождение Углегорской ТЭС армией РФ от ВСУ является знаковым событием в рамках спецоперации, так как теперь российские войска могут выйти на Славянск и Краматорск, заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что после взятия указанных населенных пунктов можно будет говорить о полном освобождении ДНР от украинских солдат, пишет «Радио 1».

Известно, что украинские формирования отходят от Северска. Подтверждено взятие Углегорской ТЭС, причём в обороне было в три раза больше людей, чем в наступлении. Это знаковое дело. Всё идёт к тому, что в ближайшее время это будет Соледар, Артёмовск и дальше — выход на Краматорск и Славянск. Это будет окончательное освобождение территории ДНР, — отметил Дандыкин.

Капитан первого ранга предположил, что войска союзной коалиции начали вклиниваться в ряды противника в районе Авдеевки и Песков. По его словам, армия РФ уже обстреливает позиции ВСУ в этой области, которую Дандыкин назвал одной из самых укрепленных точек украинцев.

Это очень значимый момент — наступила пора освобождения этих территорий, чтобы прекратить тот кошмар, которому подвергаются Донецк, Ясиноватая и другие города, — резюмировал военный эксперт.

Ранее представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Углегорская тепловая электростанция в городе Светлодарск ЛНР перешла под контроль бойцов Народной милиции (НМ) республики. Военнослужащий указал, что с территории ТЭС бойцы ВСУ обстреливали территорию города.