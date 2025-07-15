ВС России продвинулись на границе ДНР и Днепропетровской области ВС России выбили ВСУ из села Воскресенка на границе ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины выбиты с позиций в селе Воскресенка на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, сообщил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ понесли в населенном пункте большие потери.

Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

В Воскресенке наши войска выбили силы противника с занимаемых позиций, — заяви Кимаковский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях в республике. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются, улучшая тактические позиции под Покровском (Красноармейск), Константиновкой и Великой Новоселкой.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Полковник в запасе Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru рассказал, что Вооруженные силы Украины пытаются любой ценой удержаться в Донбассе из-за наличия в регионе больших городских агломераций. По его словам, в соседней Днепропетровской области у украинской армии не выйдет так обороняться. Полковник признал, что продвижение ВС РФ в Донбассе идет не самыми быстрыми темпами, однако это позволяет российским военным избегать крупных потерь.