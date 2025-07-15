Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 09:23

ВС России продвинулись на границе ДНР и Днепропетровской области

ВС России выбили ВСУ из села Воскресенка на границе ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины выбиты с позиций в селе Воскресенка на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, сообщил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ понесли в населенном пункте большие потери.

Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

В Воскресенке наши войска выбили силы противника с занимаемых позиций, — заяви Кимаковский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях в республике. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются, улучшая тактические позиции под Покровском (Красноармейск), Константиновкой и Великой Новоселкой.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Полковник в запасе Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru рассказал, что Вооруженные силы Украины пытаются любой ценой удержаться в Донбассе из-за наличия в регионе больших городских агломераций. По его словам, в соседней Днепропетровской области у украинской армии не выйдет так обороняться. Полковник признал, что продвижение ВС РФ в Донбассе идет не самыми быстрыми темпами, однако это позволяет российским военным избегать крупных потерь.

ВСУ
ВС РФ
ДНР
спецоперация
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскритиковали резкий рост цен на свеклу
Трамп назвал лучшего футболиста в истории
В США раскрыли негативные для Трампа последствия его пошлин против России
Расстрел педофила из арбалета попал на видео
Белая книга обороны Японии смягчила риторику в отношении России
Удары по Украине сегодня, 15 июля: какие объекты поражены, потери ВСУ
«Спасибо за честь»: помогавший ВС РФ в ДНР американец стал россиянином
В российском регионе запретили публиковать информацию об атаках ВСУ
«Дочка» VK будет отвечать за развитие национального мессенджера в России
Стало известно, какое наказание грозит иноагенту Быкову в России
Свободных номеров в Геленджике осталось меньше 30%
Погода в Москве во вторник, 15 июля: наступает аномальное похолодание?
Россиянка получила ранения в результате удара дрона ВСУ
Трамп предсказал, кто победит в конфликте на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
Химик перечислила первые симптомы отравления хлором
Белая книга обороны Японии в 2025 году пополнилась данными о России
Российские штурмовики спасли раненного заградотрядом бойца ВСУ
ВСУ атаковали воронежский детский сад снарядом с поражающими элементами
Юрист оценил шансы бросившей дочь в аэропорту Турции россиянки вернуть ее
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Путин напомнил о скандале с американской делегацией 30-летней давности
Власть

Путин напомнил о скандале с американской делегацией 30-летней давности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.