Венгрия откажется помогать Украине Глава МИД Венгрии Сийярто выступит против дополнительной помощи Украине

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Петер Сийярто

На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 20 июля Венгрия выступит против выделения дополнительной помощи Киеву в €20 млрд, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в соцсетях. Министр отметил, что Будапешт также потребует от Украины предоставить отчет о ранее выделенных стране €10 млн.

Брюссель хочет выделить еще €20 млрд на поставки оружия Украине. Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел в Брюсселе будет оказано серьезное давление, чтобы одобрить это предложение, но позиция Венгрии остается ясной: мы ждем отчета о €10 млн, уже выделенных Украине, — написал Сийярто.

До этого глава МИД Венгрии отмечал, что мирные переговоры по украинскому конфликту должны начаться немедленно, так как условия для них ухудшаются. Он призвал все заинтересованные стороны приступить к переговорам.

Глава венгерского МИД призвал в кратчайшие сроки добиться прекращения огня и начать урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем. По словам Сийярто, Венгрия подвергается нападкам за продвижение переговоров, однако Будапешт продолжит «и дальше придерживаться этой линии». Он выразил надежду, что международное сообщество обеспечит «больше мира, а не оружия» на Украине.