Великобритания открестилась от планов по размещению своих войск на Украине Reuters: Великобритания не планирует отправлять войска на Украину

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У Великобритании нет планов по «широкомасштабному размещению» своих войск на территории Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака. Он отметил, что на Украине в данное время присутствуют представители королевства, которые содействуют ВСУ.

Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению, — приводит слова источника агентство.

О планах по отправке сухопутных войск на Украину ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, этот вопрос обсуждали участники конференции по Украине, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

Следом за этим канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страны НАТО и ЕС не будут отправлять свои войска. Он добавил, что на Западе по этому вопросу имеется взаимопонимание.

Не согласился с Макроном и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что западные союзники Киева уже оказывают ему беспрецедентную поддержку с 2014 года.