Великобритания обошла Италию по числу погибших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/067abec6-8ef2-11ea-b613-fa163e074e61_660.jpg Фото: London News Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания стала первой в Европе по числу смертей от COVID-19, обойдя Италию.

Как передаёт Independent со ссылкой на данные Национальной службы статистики (ONS), за время пандемии в Великобритании отмечено 32,3 тысячи смертей от коронавируса. В Италии, где ситуация с летальными исходами была до сих пор самой сложной, скончались около 29 тысяч человек.

По информации ONS, 19,6 тысячи человек умерли в британских больницах, 5,9 тысячи скончались в интернатах и домах престарелых, около 1,3 тысячи ушли из жизни дома, 301 больной умер в хосписах. Ранее Минздрав Великобритании учитывал только данные по смертям в больницах.

Как передавал NEWS.ru, журналисты издания The Times провели расследование, результаты которого показали, что реальное число погибших от коронавируса в Великобритании может быть в два раза больше заявленного государством.