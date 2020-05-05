Великобритания обошла Италию по числу погибших от коронавируса

Великобритания стала первой в Европе по числу смертей от COVID-19, обойдя Италию.
Как
По информации ONS, 19,6 тысячи человек умерли в британских больницах, 5,9 тысячи скончались в интернатах и домах престарелых, около 1,3 тысячи ушли из жизни дома, 301 больной умер в хосписах. Ранее Минздрав Великобритании учитывал только данные по смертям в больницах.
Как передавал NEWS.ru, журналисты издания The Times провели расследование, результаты которого показали, что реальное число погибших от коронавируса в Великобритании может быть в два раза больше заявленного государством.
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