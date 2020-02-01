Великобритания готовится ввести проверки товаров на границе с Евросоюзом, если переговоры с Брюсселем об условиях свободной торговли закончатся неудачно.
Как
Однако в настоящий момент, по словам источника, Великобритания планирует полноценные проверки для всего импорта из ЕС.
Проверки... будут включать в себя экспортные декларации, декларации об охране, ветеринарные проверки и прохождение всех товаров для супермаркетов через таможенные посты, — отметил неназванный источник в правительстве.
Великобритания официально осуществила процедуру Brexit и покинула Евросоюз в ночь на 31 января. Накануне, 30 января, ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Соединённого Королевства из состава сообщества, передавал NEWS.ru. В последний день членства их страны в Евросоюзе британские депутаты вышли из Европарламента под звуки волынки и держа в руках флаги Великобритании.
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