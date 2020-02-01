https://static.news.ru/photo/92376538-44ea-11ea-b7e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания готовится ввести проверки товаров на границе с Евросоюзом, если переговоры с Брюсселем об условиях свободной торговли закончатся неудачно.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Соединённого Королевства, первоначальный сценарий не предполагал таких жёстких мер при отсутствии сделки. Планировалось, что даже при провале переговоров большая часть товаров была была бы избавлена от каких либо дополнительных пошлин, тарифов и контрольных процедур.

Однако в настоящий момент, по словам источника, Великобритания планирует полноценные проверки для всего импорта из ЕС.

Проверки... будут включать в себя экспортные декларации, декларации об охране, ветеринарные проверки и прохождение всех товаров для супермаркетов через таможенные посты, — отметил неназванный источник в правительстве.

Великобритания официально осуществила процедуру Brexit и покинула Евросоюз в ночь на 31 января. Накануне, 30 января, ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Соединённого Королевства из состава сообщества, передавал NEWS.ru. В последний день членства их страны в Евросоюзе британские депутаты вышли из Европарламента под звуки волынки и держа в руках флаги Великобритании.