Великобритания и ЕС начали второй раунд переговоров о последствиях Brexit

Лондон и Брюссель приступили ко второму раунду переговоров о формате отношений Великобритании и ЕС после Brexit.
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По словам Барнье, стороны рассчитывают добиться прогресса к июню. Прийти к окончательному соглашению Лондон и Брюссель планируют до завершения 2020 года.
Предстоящие консультации состоятся впервые после того, как 19 марта у Мишеля Барнье был выявлен коронавирус. Позже инфекцию подхватил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Оба политика уже выздоровели.
Великобритания вышла из состава Евросоюза 1 февраля 2020 года после трёхлетних переговоров. До конца года действует переходный период, во время которого европейские нормы продолжат оставаться в силе на территории Соединённого Королевства.
Ранее NEWS.ru писал о недовольстве британского правительства работой премьер-министра. В правительственном комитете Великобритании по чрезвычайным ситуациям заявили, что Борис Джонсон пропустил пять заседаний, посвящённых коронавирусу.
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