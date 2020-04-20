Великобритания и ЕС начали второй раунд переговоров о последствиях Brexit

https://static.news.ru/photo/cbd33c62-8320-11ea-a606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Лондон и Брюссель приступили ко второму раунду переговоров о формате отношений Великобритании и ЕС после Brexit.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного представителя ЕС на переговорах Мишеля Барнье. Второй раунд пройдёт в формате видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Главный переговорщик от Евросоюза пообещал представить предварительные итоги в пятницу, 24 апреля.

По словам Барнье, стороны рассчитывают добиться прогресса к июню. Прийти к окончательному соглашению Лондон и Брюссель планируют до завершения 2020 года.

Предстоящие консультации состоятся впервые после того, как 19 марта у Мишеля Барнье был выявлен коронавирус. Позже инфекцию подхватил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Оба политика уже выздоровели.

Великобритания вышла из состава Евросоюза 1 февраля 2020 года после трёхлетних переговоров. До конца года действует переходный период, во время которого европейские нормы продолжат оставаться в силе на территории Соединённого Королевства.

Ранее NEWS.ru писал о недовольстве британского правительства работой премьер-министра. В правительственном комитете Великобритании по чрезвычайным ситуациям заявили, что Борис Джонсон пропустил пять заседаний, посвящённых коронавирусу.