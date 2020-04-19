Правительство Великобритании выразило недовольство бездействию Джонсона

https://static.news.ru/photo/041c64ba-822a-11ea-b514-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Великобритании выразил своё недовольство по поводу работы премьер-министра страны Бориса Джонсона. Последний пропустил пять заседаний Cobra, которые были посвящены коронавирусу.

Вы не воюете, если вашего премьер-министра нет, — анонимно заявил один из участников комитета.

Он также напомнил, что в начале года вопрос коронавируса был второстепенным на повестке после Brexit и наводнения. На это сообщение отреагировал Министр здравоохранения и социального обеспечения теневого правительства Великобритании Джонатан Эшворт.

Были допущены ошибки, особенно в отношении средств индивидуальной защиты и тестирования, — сказал министр.

Лейбористы призвали Джонсона к прозрачности и принятию неотложных мер. Премьера обвинили в череде серьёзных ошибок в борьбе с пандемией.

NEWS.ru передавал ранее, что Борис Джонсон попал в больницу с COVID-19 5 апреля 2020 года. На следующий день он был переведён в отделение реанимации из-за ухудшения состояния. Однако ему удалось преодолеть болезнь. Политик благополучно выписался из больницы.