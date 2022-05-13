Вассерман назвал причину сноса памятника Освободителям Риги Вассерман заявил, что фашистам Латвии неприятно смотреть на памятник Освободителям Риги

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Решение властей Латвии снести памятник Освободителям Риги говорит о том, что местным фашистам неприятно смотреть на мемориал страны — победителя нацизма, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он считает, что после развала СССР власть в прибалтийских республиках перешла в руки прямых потомков «проигравших в 1945-м», передаёт Pravda.Ru.

К моменту развала СССР в 1990–1991 годах власть на Украине, в Молдавии и прибалтийских республиках захватили наследники, порой прямые потомки тех, кто в 1945-м проиграл. Естественно, им очень неприятно смотреть на памятники победителям, — заверил Вассерман.

По мнению политика, после прекращения властями Латвии действия 13-й статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений Рига отказалась от всех международных договорённостей с Москвой. Вассерман считает, что в таком случае у России «развязаны руки». Однако, резюмировал депутат, РФ в любом случае будет действовать в рамках международного права.

12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.