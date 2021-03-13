Экс-глава Польши Валенса записал прощальное видео перед операцией на сердце

https://static.news.ru/photo/f779cdce-84e4-11eb-aa2d-96000091f725_660.jpg Лех Валенса Фото: facebook.com/lechwalesa

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса записал прощальное видеообращение. В ближайшее время ему предстоит операция на сердце, и 78-летний политик не уверен, что она окажется успешной.

Перед тем как лечь в больницу, Валенса обнародовал в Facebook ролик, в котором рассказал о предстоящей госпитализации.

Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба. <...> Я готов к двум основным исходам. Не знаю, когда мы встретимся в следующий раз. Не знаю, встретимся ли мы вообще. Но я хочу сказать, что делал всё, чтобы хорошо служить народу, — сказал Валенса.

Он отметил, что вместе с теми, кто верил в него, удалось сделать немало. Получилось не всё, но не из-за лени или нежелания. Впрочем, подчеркнул экс-президент, он «делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства».

По данным СМИ, операция потребовалась в связи с тем, что в кардиостимуляторе Валенсы лопнул один из электродов. Ситуацию осложняет то, что политик страдает диабетом и имеет ряд других проблем со здоровьем.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший главный тренер сборной России и футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев перенёс операцию на сердце.