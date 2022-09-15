В Запорожской области при взрыве пострадала съемочная группа «ТВ Центра»

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Съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области, сообщил корреспондент телеканала Никита Васильев. По его словам, инцидент произошел, когда он вместе с водителем ехал на съемку.

Ехали на наши позиции. Прогремел взрыв. Водитель резко ушёл в сторону. Машина перевернулась. Помню, как меня вытащили, помню, как горела машина. Потом стреляли в воздух. Видимо, был беспилотник, — сказал корреспондент.

Журналист добавил, что все члены группы живы. В настоящее время медики оказывают им помощь. Их жизни ничего не угрожает.

В начале сентября под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Васильевки в Запорожской области попала съемочная группа телеканала RT. Сообщалось, что киевские военные открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона «Таврида» и использовали разведывательный дрон.

В августе российская журналистка Земфира Сулейманова погибла в Донецкой народной республике, подорвавшись на мине во время выезда. Девушка приехала в республику, чтобы оказывать людям гуманитарную помощь.