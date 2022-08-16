Российская журналистка Земфира Сулейманова погибла при взрыве в Донбассе Российская журналистка Земфира Сулейманова погибла, подорвавшись на мине в Донбассе

Фото: РИА Новости

Активистка не зарегистрированной в России партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», волонтер и журналист Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине, сообщил РИА Новости координатор партии Михаил Аксель. По его словам, девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда, — сказал Аксель.

Как сообщил в своем Telegram-канале военкор Семен Пегов, активистка приехала на Донбасс недавно и намеревалась заниматься гуманитарной помощью и стать настоящим военным журналистом. Он выразил соболезнования семье и близким погибшей. В Telegram-канале «Прямое действие» уточнили, что вместе с Сулеймановой на мине подорвался водитель машины, на которой она ехала.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на позициях Вооруженных сил Украины южнее Артемовска российские войска обнаружили более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. По его словам, их использование нарушает требования Женевской конвенции, так как мины невозможно обезвредить после установки.