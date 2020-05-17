В ВСУ сообщили о новом случае заражения коронавирусом

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Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная рада Украины решила отказаться от повторного голосования за проект, согласно которому Россия наравне с фашистской Германией начала Вторую мировую войну. Однако спикер выразил по этому поводу сожаление.

К сожалению, нет такого механизма, как переголосование постановления. В этом парламенте ни разу ни один законопроект или постановление два раза на голосование не ставились. Я не буду ставить на повторное...