В ВСУ сообщили о новом случае заражения коронавирусом

В вооружённых силах Украины зафиксировали ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 мая сообщили представители пресс-центра командования медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что на данный момент в вооружённых силах Украины коронавирусом болеют 38 человек. Ранее 76 пациентов вылечились, два человека скончались.
Работник ВС Украины из Хмельницкой области, у которого за прошедшие 24 часа был диагностирован COVID-19, лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он получает необходимое лечение, — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
На изоляции в настоящее время находятся 206 украинских военных, у 39 из них карантин закончится через три дня.
Всего с начала пандемии в стране инфекцией заразились 17 858 человек, 497 пациентов скончались.
Как ранее писал NEWS.ru, следующий этап ослабления ограничений в связи с распространением коронавируса на Украине запланирован на конец мая. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
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