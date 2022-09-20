В ВГА Запорожья рассказали, в каких границах объявят независимость Член ВГА Рогов заявил, что Запорожская область объявит независимость в своих административных границах

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Запорожье, Украина

Освобожденная территория Запорожской области по результатам референдума объявит свою независимость и войдет в состав России в существующих административных границах, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live». Он добавил, что сегодня освобождены 73% области, лишь главный город, областной центр — Запорожье — на правом берегу Днепра остается под контролем украинских властей.

Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех [административных] границах Запорожской области, — сказал Рогов.

Ранее он заявил, что люди, которые живут в Запорожье, хотят принять участие в референдуме. По словам Рогова, если бы у них появилась возможность отдать свой голос, то присоединение к РФ поддержали бы более 50%. Он добавил, что люди, живущие на территории, контролируемой Киевом, боятся высказать свою позицию.

Также Рогов заявил, что в случае присоединения Запорожья к России Запорожскую область будет уместно переименовать в Запорожский край. Также он заверил, что референдум о вхождении в состав РФ будет проходить в течение нескольких дней во избежание скопления людей.