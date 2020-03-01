12 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировано в городах Великобритании.
Инфекция обнаружена у людей в Лондоне, Эссексе, Западном Йоркшире, Глостере, Большом Манчестере, Хартфордшире и Глостершире, передаёт Twitter издания The Telegraph со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.
По его словам, в данное время власти разрабатывают «план сражения» для борьбы с вирусом.
Ранее Хэнкок заявил, что правительство страны не исключает никакие варианты при распространении коронавируса. В том числе возможно закрытие городов. Он отметил, что хочет минимизировать экономические и социальные последствия. Чиновник добавил, что также рассматривается вариант по закрытию футбольных матчей, общественных мероприятий и школ, однако решение ещё не принято, писал NEWS.ru.
В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.