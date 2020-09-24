В Великобритании скончался сменивший пол телеведущий

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Сотрудник телерадиовещательной корпорации BBC Итан-Джеймс Осборн умер в возрасте 45 лет.

Как сообщает Daily Mail, последние три с половиной недели жизни телеведущий провёл в хосписе, расположенном недалеко от города Бат. Осборн умер 21 сентября, причину смерти родственники и врачи не раскрывают. Однако сам Осборн сообщал, что в декабре 2019 году он проходил курс химиотерапии. Супруга телеведущего Анна-Мари поблагодарила персонал хосписа за заботу о муже.

Осборн не любил рассказывать о раннем периоде своей жизни, достоверно неизвестно, когда он сделал операцию по смене пола. Известно, что он родился в Австралии, затем переехал в Японию, потом — в Великобританию. Осборн увлекался традиционными ремёслами, его хобби помогло ему найти работу в Соединённом Королевстве.

Он стал ведущим программы Money for Nothing, где применял свои навыки для усовершенствования ненужных предметов с целью их продажи. Осборн признавался, что на родине в Австралии ему было бы сложно сделать карьеру, будучи сменившим пол трансгендером. С будущей женой он познакомился в 2007 году и даже ей далеко не сразу признался, что раньше был женщиной.

Как писал NEWS.ru, в американском штате Нью-Гэмпшир шерифом одного из городов может стать трансгендерная женщина Ария ДиМеццо, называющая себя «сатанинской анархисткой». На предварительных выборах за неё проголосовало порядка четырёх тысяч человек. При этом ДиМеццо стала кандидатом от консервативной Республиканской партии.