В Великобритании мальчик подцепил пневмонию от хомяка и болел целый год

https://static.news.ru/photo/9debb592-056e-11eb-bfe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Десятилетний британец Джек Сейдж играл с хомяком и заразился от него пневмонией. При этом врачи не могли поставить ему диагноз два месяца, а лечиться малышу пришлось почти 12 месяцев.

Мальчику провели две бронхоскопии и сделали огромное количество тестов, пока им удалось выяснить, что он болен эозинофильной пневмонией, сообщает The Sun.

К тому же медики пришли к выводу, что Джек подцепил заразу от своего домашнего питомца — хомяка. Именно грызун и стал источником заражения.

Эксперты издания при этом отметили, что такие случае происходят очень редко, но всё же встречаются. Они рассказали, что при эозинофильной пневмонии один из типов лейкоцитов накапливается в лёгочных альвеолах. В результате у человека возникает одышка, кашель и повышается температура. На поправку Джек пошёл через год.

При этом заболевании пациент может погибнуть, если вовремя не начать правильное лечение.

Как писал NEWS.ru, ранее англичанка получила должность, отправив вместо резюме свой ростовой баннер.