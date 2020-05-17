В Великобритании число жертв COVID-19 выросло на 117 человек

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарм сообщил, что число жертв COVID-19 за сутки увеличилось на 117.

Врачи за сутки зафиксировали 3142 новых случая заражения. Общее количество больных составило 243 303. За всё время от коронавируса погибли 34 636 человек.

Министр отметил, что власти Северной Ирландии не смогли вовремя предоставить статистку за минувшие сутки. Поэтому нынешние цифры не учитывают этот регион, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российский бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, сооснователь и экс-владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел COVID-19.