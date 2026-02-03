В Варшаве забили тревогу из-за «польского следа» в деле Эпштейна

Польские власти намерены создать специальную аналитическую группу для проверки возможного «польского следа» в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил премьер-министр страны Дональд Туск перед заседанием правительства. По его словам, данная группа должна провести анализ, который может привести к началу полноценного следствия. Слова премьера транслировались на странице его канцелярии в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Я хотел бы вас проинформировать о том, что вместе с министром юстиции, генпрокурором и министром-координатором спецслужб мы приняли решение о создании аналитической группы и, может быть, начале следствия, если анализ подтвердит наши опасения по поводу скандала, связанного с педофилией в США, — сказал Туск.

Туск подчеркнул, что власти не могут допустить, чтобы любые потенциальные случаи вовлечения польских детей в сеть «организатора этого сатанинского круга» остались без расследования. Политик сослался на опубликованные Министерством юстиции США документы, где, по его информации, содержатся переписка соучастников Эпштейна из Кракова о «готовых к отправке» польских женщинах и девочках.

Американское ведомство завершило публикацию миллионов страниц материалов, а также фотографий и видеозаписей из дела финансиста в конце января 2026 года. Там фигурируют имена многих известных мировых политиков, бизнесменов и членов королевских семей, включая экс-президента США Билла Клинтона и действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Ранее в опубликованных файлах Минюста США нашли информацию, что Эпштейн мог познакомить Дональда Трампа с его женой Меланией. По словам бывшей помощницы финансиста, работавшей у него в период с 2005 по 2006 год, именно Эпштейн представил будущую супругу нынешнему главе Белого дома.