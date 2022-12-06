В Тиране напали на экс-президента Албании в ходе акции протеста Мужчина в Тиране ударил экс-президента Албании Бериша кулаком в голову в ходе протестов

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сали Бериша

Злоумышленник ударил экс-президента Албании и лидера оппозиционной Демократической партии Сали Беришу в ходе акции протеста во время проведения саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране, передает портал «Kosovo.Online». Мужчина ударил политика кулаком в голову, после чего за Бериша вступилась охрана, которая догнала нападавшего и избила его.

Бывший президент Албании Сали Бериша, который возглавил сегодняшнюю демонстрацию оппозиции в Тиране против албанских властей, подвергся нападению на бульваре Мучеников Нации. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в голову, затем охрана Бериши догнала и избила нападавшего, — говорится в сообщении.

Ранее в Великом национальном собрании Турции депутаты подрались во время дебатов по вопросам бюджета, один из парламентариев получил травму головы. В результате потасовки заседание было прервано на 10 минут.

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